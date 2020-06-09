В Пермском крае потерялась двухлетняя девочка

"На месте поисково-спасательных мероприятий в поселке Лемзер Усольского района сейчас находятся более 300 человек: полиция, спасатели с собаками, сотрудники следственного комитета, МЧС, Росгвардии, волонтеры и местное население. На поиски пропавшей двухлетней девочки направлено 310 человек и 33 единицы техники", — говорится в сообщении.