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В Пермском крае потерялась двухлетняя девочка
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РИА Новости

В Пермском крае потерялась двухлетняя девочка

09:18 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в поселке Лемзер Пермского края, в поисках ребенка участвует более 300 человек, сообщило региональное министерство территориальной безопасности.
"На месте поисково-спасательных мероприятий в поселке Лемзер Усольского района сейчас находятся более 300 человек: полиция, спасатели с собаками, сотрудники следственного комитета, МЧС, Росгвардии, волонтеры и местное население. На поиски пропавшей двухлетней девочки направлено 310 человек и 33 единицы техники", — говорится в сообщении.
По информации поискового отряда имени Ирины Бухановой, девочка днем 8 июня ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
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