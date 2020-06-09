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2020-06-09T09:16
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Специалист МосГик рассказала, какую черешню покупать и как ее хранить
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РИА Новости

Специалист МосГик рассказала, какую черешню покупать и как ее хранить

09:16 09.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Черемушкинском рынке
Работа лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Черемушкинском рынке
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Черемушкинском рынке. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Черешню лучше всего покупать с веточкой, ягоды должны быть в упаковке одного цвета и сорта, хранить ягоды рекомендуется в пластиковом контейнере в холодильнике, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГик) Елена Павлова.
"Лучше покупать черешню с веточкой. Если она отсутствует, следует обратить внимание на кожицу в месте отрыва веточки, она не должна быть повреждена, а также должно отсутствовать соковыделение. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтой, розовой, красной, темно-красной (почти черной)", - сообщила Павлова.
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По ее словам, плоды с веточкой хранятся дольше, чем без нее, поэтому плоды без хвостика необходимо употребить в первую очередь. Хранить черешню нужно в холодильнике, лучше упаковать в пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет.
Специалист подчеркнула, что все ягоды в упаковке должны быть одного цвета, сорта и степени зрелости. Не допускается наличие в упаковке загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших плодов.
Павлова также отметила, что мыть черешню рекомендуется в дуршлаге под проточной водой. После ее следует тщательно просушить и сразу съесть.
"Ягоды, предназначенные для хранения, мыть не нужно", - отметила Павлова.
Специалист напомнила, что в черешне содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества, витамин С. Черешня содержит оксикумарин – вещество, которое задерживает свертывание крови и образование тромбов.
Арбуз
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Инспекция по качеству питания (МосГик)Общество
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