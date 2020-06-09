Специалист МосГик рассказала, какую черешню покупать и как ее хранить

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Черешню лучше всего покупать с веточкой, ягоды должны быть в упаковке одного цвета и сорта, хранить ягоды рекомендуется в пластиковом контейнере в холодильнике, рассказала РИА Новости специалист Черешню лучше всего покупать с веточкой, ягоды должны быть в упаковке одного цвета и сорта, хранить ягоды рекомендуется в пластиковом контейнере в холодильнике, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГик) Елена Павлова.

"Лучше покупать черешню с веточкой. Если она отсутствует, следует обратить внимание на кожицу в месте отрыва веточки, она не должна быть повреждена, а также должно отсутствовать соковыделение. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтой, розовой, красной, темно-красной (почти черной)", - сообщила Павлова.

По ее словам, плоды с веточкой хранятся дольше, чем без нее, поэтому плоды без хвостика необходимо употребить в первую очередь. Хранить черешню нужно в холодильнике, лучше упаковать в пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет.

Специалист подчеркнула, что все ягоды в упаковке должны быть одного цвета, сорта и степени зрелости. Не допускается наличие в упаковке загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших плодов.

Павлова также отметила, что мыть черешню рекомендуется в дуршлаге под проточной водой. После ее следует тщательно просушить и сразу съесть.

"Ягоды, предназначенные для хранения, мыть не нужно", - отметила Павлова.