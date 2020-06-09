Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента - ред.). И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было "депрессухи". В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем… Решили, что слишком. Что перебор", - сказал Зеленский изданию "Украинская правда".
Он также добавил, что его семья не простила бы ему этот поступок. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - добавил президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.