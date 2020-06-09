В Москве еще 5390 пациентов выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве выздоровели ещё 5390 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 109 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109737 человек", - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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