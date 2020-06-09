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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:00
https://ria.ru/20200609/1572663055.html
В Узбекистане число безработных выросло почти до двух миллионов человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/140521/32/1405213241_0:383:2960:2048_1036x0_80_0_0_21b06fd426e0c4bfbbbba6dc8f0eeafd.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число безработных выросло почти до двух миллионов человек

09:00 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкТашкент
Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Число безработных в Узбекистане из-за пандемии коронавируса COVID-19 выросло с 1,35 миллиона до почти 2 миллионов человек, заявил во вторник министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня, но уже начали поэтапно смягчать меры изоляции. В середине апреля было разрешено возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах, заработали ряд секторов в сфере услуг, малого и частного бизнеса. Ранее первый заместитель главы минзанятости Эркин Мухитдинов заявлял, что 498 тысяч граждан Узбекистана вернулись домой из трудовой миграции из-за пандемии коронавируса.
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"В период коронавирусной пандемии число безработных в Узбекистане выросло почти до 2 миллионов человек", - сказал Хусанов в ходе заседания международного пресс-клуба, которое транслировалось на телеканале "Узбекистан 24". По его словам, до пандемии число безработных в Узбекистане составляло в среднем 1,35 миллиона человек.
Министр сообщил, что власти страны решают вопрос занятости за счет субсидирования предпринимательства и трудоустройства людей, в первую очередь вернувшихся мигрантов. "Исходя из внутренних ресурсов, одна из основных задач - привлечение к труду этой категории граждан, поскольку они владеют профессией, многие годы работали за границей", - добавил Хусанов.
По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - около 2 миллионов в РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4448, скончались 18 пациентов, 3357 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУзбекистанВ мире
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