В Узбекистане число безработных выросло почти до двух миллионов человек

ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Число безработных в Число безработных в Узбекистане из-за пандемии коронавируса COVID-19 выросло с 1,35 миллиона до почти 2 миллионов человек, заявил во вторник министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня, но уже начали поэтапно смягчать меры изоляции. В середине апреля было разрешено возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах, заработали ряд секторов в сфере услуг, малого и частного бизнеса. Ранее первый заместитель главы минзанятости Эркин Мухитдинов заявлял, что 498 тысяч граждан Узбекистана вернулись домой из трудовой миграции из-за пандемии коронавируса.

"В период коронавирусной пандемии число безработных в Узбекистане выросло почти до 2 миллионов человек", - сказал Хусанов в ходе заседания международного пресс-клуба, которое транслировалось на телеканале "Узбекистан 24". По его словам, до пандемии число безработных в Узбекистане составляло в среднем 1,35 миллиона человек.

Министр сообщил, что власти страны решают вопрос занятости за счет субсидирования предпринимательства и трудоустройства людей, в первую очередь вернувшихся мигрантов. "Исходя из внутренних ресурсов, одна из основных задач - привлечение к труду этой категории граждан, поскольку они владеют профессией, многие годы работали за границей", - добавил Хусанов.

По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - около 2 миллионов в РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4448, скончались 18 пациентов, 3357 выздоровели.