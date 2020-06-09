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2020-06-09T08:52
https://ria.ru/20200609/1572662883.html
Мальчика, двое суток бродившего в лесу в Башкирии, поместили в реанимацию
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РИА Новости

Мальчика, двое суток бродившего в лесу в Башкирии, поместили в реанимацию

08:52 09.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 9 июн - РИА Новости. Ушедший из дома в башкирском селе 6-летний мальчик, которого обнаружили в лесу у реки спустя двое суток, помещен в реанимацию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего по факту пропажи 6-летнего ребёнка, который 5 июня вышел гулять из дома в деревне Урмантау Салаватского района и исчез. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, затем обратились в полицию. К поиску были привлечены следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, а также добровольческие поисково-спасательные отряды. Ребенка искали и односельчане. Он был найден живым в лесу у реки вечером 7 июня.
Сотрудник полиции
7 июня, 19:51
В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика
"Он поступил в реанимационное отделение районной больницы 7 июня. Его состояние стабильно-тяжелое, ближе к средней степени тяжести, ребенок в сознании, к контакту доступен. Гемодинамика самостоятельная, стабильная. Мальчик кушает, пьёт, пищу усваивает", - сказали в здравоохранительном ведомстве.
Газета "На земле Салавата" сообщает со ссылкой на главного врача Малоязовской центральной районной больницы Алика Салахова, что ребенок покусан комарами и клещами, растерян и немного переохлажден. По данным издания, медики диагностировали у мальчика обезвоживание организма.
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что ребенок и раньше уходил из дома, но родители находили его самостоятельно, не обращаясь в полицию.
Тайга
Вчера, 15:07
Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 километров по тайге
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Минздрав БашкирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Салаватский районПроисшествия
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