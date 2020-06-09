Мальчика, двое суток бродившего в лесу в Башкирии, поместили в реанимацию

В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика

В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика

"Он поступил в реанимационное отделение районной больницы 7 июня. Его состояние стабильно-тяжелое, ближе к средней степени тяжести, ребенок в сознании, к контакту доступен. Гемодинамика самостоятельная, стабильная. Мальчик кушает, пьёт, пищу усваивает", - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что ребенок и раньше уходил из дома, но родители находили его самостоятельно, не обращаясь в полицию.