Мальчика, двое суток бродившего в лесу в Башкирии, поместили в реанимацию

УФА, 9 июн - РИА Новости. Ушедший из дома в башкирском селе 6-летний мальчик, которого обнаружили в лесу у реки спустя двое суток, помещен в реанимацию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего по факту пропажи 6-летнего ребёнка, который 5 июня вышел гулять из дома в деревне Урмантау Салаватского района и исчез. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, затем обратились в полицию. К поиску были привлечены следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, а также добровольческие поисково-спасательные отряды. Ребенка искали и односельчане. Он был найден живым в лесу у реки вечером 7 июня.
"Он поступил в реанимационное отделение районной больницы 7 июня. Его состояние стабильно-тяжелое, ближе к средней степени тяжести, ребенок в сознании, к контакту доступен. Гемодинамика самостоятельная, стабильная. Мальчик кушает, пьёт, пищу усваивает", - сказали в здравоохранительном ведомстве.
Газета "На земле Салавата" сообщает со ссылкой на главного врача Малоязовской центральной районной больницы Алика Салахова, что ребенок покусан комарами и клещами, растерян и немного переохлажден. По данным издания, медики диагностировали у мальчика обезвоживание организма.
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что ребенок и раньше уходил из дома, но родители находили его самостоятельно, не обращаясь в полицию.