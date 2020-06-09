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2020-06-09T09:04
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Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор
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РИА Новости

Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор

08:44 09.06.2020 (обновлено: 09:04 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывшая студентка МГУ Варвара Караулова
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что получила обращение Варвары Карауловой, но пока не успела его изучить, будет выяснять, на каком основании в отношении девушки установлен административный надзор.
В июне Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ*), установив срок надзора – чуть менее 9 лет. МВД просило обязать Караулову, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, отмечаться два раза в месяц в отделе полиции и не покидать место проживания с 22.00 до 6.00.
"Обращение она направила. Но я пока его не успела поизучать. Буду выяснять обстоятельства, основания применения этой меры. Она довольно распространённая. Ограниченная во времени", - сказала Москалькова.
Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.
Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.
*Террористическая организация, запрещена в России
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
29 апреля 2019, 22:26
Караулова рассказала о самом страшном моменте из жизни в колонии
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Исламское государствоМоскваДело студентки Варвары КарауловойТатьяна Москалькова
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