Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что получила обращение Варвары Карауловой , но пока не успела его изучить, будет выяснять, на каком основании в отношении девушки установлен административный надзор.

В июне Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку " Исламское государство " (ИГ*), установив срок надзора – чуть менее 9 лет. МВД просило обязать Караулову, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, отмечаться два раза в месяц в отделе полиции и не покидать место проживания с 22.00 до 6.00.

"Обращение она направила. Но я пока его не успела поизучать. Буду выяснять обстоятельства, основания применения этой меры. Она довольно распространённая. Ограниченная во времени", - сказала Москалькова.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.

Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.