В работе Google и YouTube произошел сбой

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи во многих странах столкнулись со сбоем в работе Google и YouTube, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, серьезные перебои начались около 7:08 мск. Больше всего неполадок зафиксировано в США.
При этом около 67 процентов пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32 процента — со входом в учетную запись.
Около 62 процентов жалоб пользователей YouTube связаны с просмотром видео, более 32 процентов сообщают о проблемах с сайтом, еще пять процентов — о сложностях с авторизацией.