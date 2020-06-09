В работе Google и YouTube произошел сбой

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи во многих странах столкнулись со сбоем в работе Пользователи во многих странах столкнулись со сбоем в работе Google YouTube , следует из данных сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, серьезные перебои начались около 7:08 мск. Больше всего неполадок зафиксировано в США.

При этом около 67 процентов пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32 процента — со входом в учетную запись.