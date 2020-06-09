Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T10:10
https://ria.ru/20200609/1572662291.html
В работе Google и YouTube произошел сбой
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:133:3076:1863_1036x0_80_0_0_e72ecc81add79fcbe958465d1fc4a23d.jpg
РИА Новости

В работе Google и YouTube произошел сбой

08:31 09.06.2020 (обновлено: 10:10 09.06.2020)
1374
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи во многих странах столкнулись со сбоем в работе Google и YouTube, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, серьезные перебои начались около 7:08 мск. Больше всего неполадок зафиксировано в США.
При этом около 67 процентов пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32 процента — со входом в учетную запись.
Около 62 процентов жалоб пользователей YouTube связаны с просмотром видео, более 32 процентов сообщают о проблемах с сайтом, еще пять процентов — о сложностях с авторизацией.
Смартфон
11 апреля, 05:06Распространение нового коронавируса
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
21101230
Обсудить 2
YouTubeGoogleТехнологии
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
Эксперт рассказал, как понять, что ваш аккаунт взломан
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России
"Я запретил спускать флаги": что сделали с Черноморским флотом
Кадр из фильма Аванпост
Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"
Страны мира. Греция
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
Как ковид-диссиденты внушают другим, что коронавируса не существует
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Кадр из фильма Матрица
Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Девушка измеряет объем талии
В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина
Протесты в Токио, Япония
Какой расизм нам не нужен?
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
Лента новостейМолния