С земли в Норильске собрали полторы тысячи кубометров нефтепродуктов

"В районе ТЭЦ-3 в почве есть нефтепродукт, и его там собирают. Сегодня собрали более 290 кубических метров. И вообще мы уже в районе резервуарного парка собрали 1,5 тысячи кубов нефтепродуктов", - сказал Чуприян.