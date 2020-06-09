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2020-06-09T08:28
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С земли в Норильске собрали полторы тысячи кубометров нефтепродуктов
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РИА Новости

С земли в Норильске собрали полторы тысячи кубометров нефтепродуктов

08:28 09.06.2020
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Спасатели собрали 1,5 тысячи кубометров нефтепродуктов в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"В районе ТЭЦ-3 в почве есть нефтепродукт, и его там собирают. Сегодня собрали более 290 кубических метров. И вообще мы уже в районе резервуарного парка собрали 1,5 тысячи кубов нефтепродуктов", - сказал Чуприян.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
08:22
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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