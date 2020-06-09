С земли в Норильске собрали полторы тысячи кубометров нефтепродуктов

КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Спасатели собрали 1,5 тысячи кубометров нефтепродуктов в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"В районе ТЭЦ-3 в почве есть нефтепродукт, и его там собирают. Сегодня собрали более 290 кубических метров. И вообще мы уже в районе резервуарного парка собрали 1,5 тысячи кубов нефтепродуктов", - сказал Чуприян.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.