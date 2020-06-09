В России ждут вывозные рейсы из Израиля, Узбекистана и Японии планируются

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Израиля, Узбекистана и Японии планируются во вторник, сообщил Минтранс РФ.
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует доставить из Тель-Авива в Москву около 300 россиян, "ЮТэйр" из Ташкента в Москву – около 200, "Аврора" из Токио во Владивосток – около 120.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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