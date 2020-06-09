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2020-06-09T08:33
https://ria.ru/20200609/1572662101.html
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
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РИА Новости

В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино

08:22 09.06.2020 (обновлено: 08:33 09.06.2020)
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Нефтепродукты после разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ попали в уникальное озеро Пясино, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там. Важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - сказал Усс в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красноярск".
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Ученые составили рекомендации по ликвидации последствий ЧП Норильске
Пясино – это озеро ледникового происхождения на севере Красноярского края в 20 километрах от Норильска. Площадь поверхности - 735 квадратных километров. Из озера вытекает единственная река – Пясина, которая ведет в Карское море. Пясино собирает воды крупных северных озер Лама, Кета и Глубокое в горах плато Путорана.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеКарское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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