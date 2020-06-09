В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино

"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там. Важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - сказал Усс в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красноярск".