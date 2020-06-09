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2020-06-09T08:19
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В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли
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РИА Новости

В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли

08:19 09.06.2020
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© AFP 2020 / Alec MacGillis/ ProPublicaДемонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд
Демонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд
© AFP 2020 / Alec MacGillis/ ProPublica
Демонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Судья в Ричмонде в штате Виргиния вынес постановление, запрещающее руководству штата сносить памятник главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли в течение 10 дней, сообщает местный телеканал WTVR.
Ранее сообщалось, что губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
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Сообщается, что с требованием запретить снос памятника выступил прокурор Джозеф Блэкберн от лица потомка дарителя памятника Уильяма Грегори.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРальф НортэмВиргинияСШАВ мире
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