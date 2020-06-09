В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли

Ранее сообщалось, что губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
Сообщается, что с требованием запретить снос памятника выступил прокурор Джозеф Блэкберн от лица потомка дарителя памятника Уильяма Грегори.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.