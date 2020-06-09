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2020-06-09T10:48
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Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
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РИА Новости

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

08:16 09.06.2020 (обновлено: 10:48 09.06.2020)
420208
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
Позже эту информацию подтвердили в МВД.
Авария произошла накануне в 21:44 у дома три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада".
Пострадал водитель фургона, его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.
Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). Теперь обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (до 12 лет лишения свободы), сказал агентству источник в правоохранительных органах.
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Обсудить 420
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Алкашу же более чем условно не дадут,тк за него вступятся все с регалиями и прочие балоболки,а человека уже не вернуть.Не верюв правосудие,если б оно было-пьянь эту б посадили.
9 июня, 08:19
Илья Jlord
5412022449
Теперь надо выявить всю цепочку тех, кто прикрывал этого артистишку до этого и пусть идут по этапу вместе с ним.
9 июня, 08:19
TTTipys Tipys
495823223
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