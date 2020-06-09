Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова , сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Позже эту информацию подтвердили в МВД.

Авария произошла накануне в 21:44 у дома три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада".

Пострадал водитель фургона, его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.