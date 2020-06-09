Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая

"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", - заявил Стьюби в эфире телеканала Fox Business, добавив, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.