Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая

"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", - заявил Стьюби в эфире телеканала Fox Business, добавив, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.
Вчера, 17:30Минфин США расширил список санкций по Ирану
Сенатор также отметил, что республиканцы предложат запретить финансовую помощь США Ливану.
Ранее в понедельник минфин США добавил в список антииранских санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.