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2020-06-09T08:03
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Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая
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РИА Новости

Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая

08:03 09.06.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе.
"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", - заявил Стьюби в эфире телеканала Fox Business, добавив, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.
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Минфин США расширил список санкций по Ирану
Сенатор также отметил, что республиканцы предложат запретить финансовую помощь США Ливану.
Ранее в понедельник минфин США добавил в список антииранских санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство финансов СШАСовет Безопасности ООНЕвросоюзФлоридаТегеран (город)СШАВ мире
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