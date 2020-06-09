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2020-06-09T09:49
https://ria.ru/20200609/1572661441.html
Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572663702_0:490:1230:1182_1036x0_80_0_0_7052380565b358535f3d016cdc3069b0.jpg
РИА Новости

Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих

07:55 09.06.2020 (обновлено: 09:49 09.06.2020)
9380
© REUTERS / Henrico County Sheriff’s Offic Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
 Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
© REUTERS / Henrico County Sheriff’s Offic
Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти округа Энрико, штат Виргиния, задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" Гарри Роджерса за наезд на протестующих, сообщило местное издание Henrico Citizen.
Инцидент произошел в воскресенье вечером: мужчина за рулем автомобиля въехал в группу митингующих, в результате один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.
По данным телеканала, в отношении 36-летнего Роджерса началось расследование, ему предъявили обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении.
Также прокуратура оценивает возможность добавить обвинения в совершении преступления на почве ненависти.
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2 июня, 08:37
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Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд скончался от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, в некоторых местах протесты переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются мародерством.
Обстановка в Миннеаполисе
Вчера, 11:30
Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции
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Обсудить 14
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКу-Клукс-КланВиргинияСШАВ мире
Популярные комментарии
понять,простить и отпустить надо его
9 июня, 08:12
Илья Jlord
2460002
Это не протестующие и не митингующие... Это обычные вандалы. А нашим журналистам стоит говорить правду, а то вандалов США они называют протестующими. Протестующих в Москве - экстремистами.
9 июня, 09:31
mdmiguel dios
2110016
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