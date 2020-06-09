Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих

Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США

Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти округа Энрико, штат Власти округа Энрико, штат Виргиния , задержали главаря праворадикальной организации " Ку-клукс-клан " Гарри Роджерса за наезд на протестующих, сообщило местное издание Henrico Citizen

Инцидент произошел в воскресенье вечером: мужчина за рулем автомобиля въехал в группу митингующих, в результате один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.

По данным телеканала, в отношении 36-летнего Роджерса началось расследование, ему предъявили обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении.

Также прокуратура оценивает возможность добавить обвинения в совершении преступления на почве ненависти.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд скончался от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.