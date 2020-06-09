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2020-06-09T07:50
https://ria.ru/20200609/1572661334.html
В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
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РИА Новости

В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную

07:50 09.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОксана Савченко
Оксана Савченко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Оксана Савченко. Архивное фото
УФА, 9 июн - РИА Новости. Руководство ГИБДД по Башкирии даст оценку действиям дорожного инспектора, который не дал проехать на автомобиле паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной Уфы, где ограничено движение из-за обвала грунта, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
Ранее местные СМИ сообщили, что инспектор ДПС, дежуривший на набережной Уфы, где обвалился грунт, не пропустил автомобиль Савченко, которая пыталась попасть в гостиницу с мальчиком-инвалидом. Издание сообщает, что спортсменка выложила видео в своем аккаунте в Instsgram, где полицейский якобы оскорбляет ее, называя "моральным инвалидом".
В Instagram-аккаунте Савченко в настоящее время видео с места инцидента нет.
ГИБДД по Башкирии сообщает, что "8 июня вечером в ведомство поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у конгресс-холла "Торатау" между пассажиркой автомобиля и инспектором городского полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта".
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"Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника", - говорится в сообщении пресс-службы башкирской Госавтоинспекции.
Ранее Савченко сообщала в соцсети, как ее во время тренировки в бассейне оскорбил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Инцидент был исчерпан, после того как чиновник публично извинился.
Савченко - обладательница восьми золотых паралимпийских медалей, 35 золотых медалей мировых чемпионатов и около 65 золотых медалей чемпионатов России. В 2015 году она завершила спортивную карьеру и занялась общественной деятельностью. Является депутатом госсобрания – курултая Башкирии, курирует программу детского плавания в регионе. Кроме того, работает директором спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва республики, где занимаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
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