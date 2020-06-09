В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную

УФА, 9 июн - РИА Новости. Руководство Руководство ГИБДД по Башкирии даст оценку действиям дорожного инспектора, который не дал проехать на автомобиле паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной Уфы , где ограничено движение из-за обвала грунта, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Ранее местные СМИ сообщили, что инспектор ДПС, дежуривший на набережной Уфы, где обвалился грунт, не пропустил автомобиль Савченко, которая пыталась попасть в гостиницу с мальчиком-инвалидом. Издание сообщает, что спортсменка выложила видео в своем аккаунте в Instsgram, где полицейский якобы оскорбляет ее, называя "моральным инвалидом".

В Instagram-аккаунте Савченко в настоящее время видео с места инцидента нет.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что "8 июня вечером в ведомство поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у конгресс-холла "Торатау" между пассажиркой автомобиля и инспектором городского полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта".

"Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника", - говорится в сообщении пресс-службы башкирской Госавтоинспекции.

Ранее Савченко сообщала в соцсети, как ее во время тренировки в бассейне оскорбил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Инцидент был исчерпан, после того как чиновник публично извинился.