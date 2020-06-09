В США умерла певица Бонни Поинтер

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Поинтер скончалась на 70-м году жизни, сообщает газета USA Today со ссылкой на сестру певицы Аниту Поинтер.
"С глубокой скорбью должна сообщить фанатам The Pointer Sisters, что моя сестра Бонни скончалась сегодня утром", — говорится в сообщении Аниты Поинтер.
Отмечается, что певица умерла дома в Лос-Анджелесе от сердечного приступа.
Бонни Поинтер и ее сестра Джун создали дуэт The Pointer Sisters в 1969 году. Позже к группе присоединились еще две сестры: Анита и Рут. Бонни была одним из авторов песни Fairytale, которая была на вершине популярных рейтингов. Благодаря этой песне группа получила "Грэмми" и стала первым женским коллективом, который выиграл эту премию. После выхода из группы в 1977 году Бонни Поинтер начала сольную карьеру и выпустила еще три альбома.
© AP Photo / HuynhБонни Поинтер, Майкл Джексон и его сестра Латойя на American Music Awards в январе 1981
© AP Photo / Huynh
Бонни Поинтер, Майкл Джексон и его сестра Латойя на American Music Awards в январе 1981