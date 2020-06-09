В США умерла певица Бонни Поинтер

Бонни Поинтер и ее сестра Джун создали дуэт The Pointer Sisters в 1969 году. Позже к группе присоединились еще две сестры: Анита и Рут. Бонни была одним из авторов песни Fairytale, которая была на вершине популярных рейтингов. Благодаря этой песне группа получила "Грэмми" и стала первым женским коллективом, который выиграл эту премию. После выхода из группы в 1977 году Бонни Поинтер начала сольную карьеру и выпустила еще три альбома.