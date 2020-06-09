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2020-06-09T07:39
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В Красноярском крае пьяного лихача на молоковозе задержали со стрельбой
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РИА Новости

В Красноярском крае пьяного лихача на молоковозе задержали со стрельбой

07:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Дорожные полицейские в Балахтинском районе Красноярского края задержали лихача на грузовике-молоковозе, сообщает пресс-службе регионального главка МВД.
На видео, распространенном полицией, видно, как грузовой автомобиль-цистерна проносится мимо полицейской машины. Полиция ведет преследование, а затем показываются кадры, на которых полицейские уже задержали водителя.
"Во время движения мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" водитель был предупрежден о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Однако требованиям полицейских он также не подчинился. Госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. Ранее судимый водитель 1984 года рождения был задержан, автомобиль передан собственнику", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства пояснили, что инцидент произошел в Балахтинском районе Красноярского края. Водитель не реагировал на требования об остановке. В отношении водителя составлены протоколы за неповиновение распоряжению полицейского, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за управление без документов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
В пресс-службе краевого главка ГИБДД РИА Новости сообщили, что машина предназначена для перевозки молока, а водитель является сотрудником предприятия, которому принадлежит КамАЗ. Он передвигался на нем в нерабочее время.
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