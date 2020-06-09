В Красноярском крае пьяного лихача на молоковозе задержали со стрельбой

"Во время движения мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" водитель был предупрежден о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Однако требованиям полицейских он также не подчинился. Госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. Ранее судимый водитель 1984 года рождения был задержан, автомобиль передан собственнику", - говорится в сообщении.