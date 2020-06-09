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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:30
https://ria.ru/20200609/1572660975.html
В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса

07:30 09.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 23 за сутки, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 9 июня 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба. Один пациент, 47-летняя женщина из Ошской области, скончалась.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 3 медработников. Выздоровели 38 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2055, из которых 403 - медработники. Погибли 24 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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