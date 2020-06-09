В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса

БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 23 за сутки, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 9 июня 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба. Один пациент, 47-летняя женщина из Ошской области, скончалась.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 3 медработников. Выздоровели 38 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2055, из которых 403 - медработники. Погибли 24 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациентов.
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