Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами

АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. Пафоса. Кипр с 9 июня возобновляет авиасообщение с другими странами, начинают работать аэропорты Ларнаки

Аэропорты острова были закрыты с 21 марта из-за пандемии коронавируса, исключение было сделано для грузовых авиаперевозок и доставки гуманитарных и медицинских грузов, а также для репатриации киприотов.

Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Предусматривается два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи Кипра с другими странами – первый этап 9-19 июня 2020 года, второй этап – с 20 июня 2020 года.

На основе эпидемиологической картины определены две категории стран, с которыми восстановлено воздушное сообщение Кипра. В категорию А вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. В категорию Б - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

На первом этапе путешествующим из стран обеих категорий для того, чтобы им разрешили подняться на борт, требуется предъявить сертификат лабораторных испытаний от сертифицированной лаборатории с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Кипрские граждане и резиденты на Кипре в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии на Кипр. В этом случае они будут оставаться в самоизоляции дома до тех пор, пока не будет объявлен результат теста.

На втором этапе, который начинается 20 июня, пассажирам из стран, включенных в категорию A, не будет требоваться предъявлять сертификат лабораторных испытаний, сообщил министр. Пассажирам из стран категории Б потребуется предъявить результаты лабораторных исследований.

Все пассажиры, прибывшие из стран, не включенных в эти две категории, отправятся на домашний карантин на 14 дней.

По решению властей Кипра была создана электронная платформа CyprusFlightPass, с помощью которой пассажиры, желающие совершить поездку на Кипр, должны заранее предоставить всю необходимую информацию и документы, например, сертификат здоровья для COVID-19, заявления и т. д.

Использование онлайн-платформы обязательно для всех желающих посетить Кипр. Для того чтобы они могли вылетать из аэропорта за границу на Кипр, необходимо будет представить электронное утверждение от Республики Кипр, которое будет предоставлено через платформу, сообщила пресс-служба правительства.

На Кипре новым коронавирусом были инфицированы 970 человек. Умерли 25, у 18 из них причиной стал COVID-19.