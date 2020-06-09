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2020-06-09T07:17
https://ria.ru/20200609/1572660777.html
Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
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РИА Новости

Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд

07:17 09.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в мае снижался третий месяц подряд - на 2% по сравнению с апрелем, подсчитали для РИА Новости в банке "ФК Открытие".
Ранее кредитная организация рассказала агентству, что за март средние расходы россиян на ЖКХ снизились на 4%, а за апрель - на 10%.
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По данным аналитиков, в мае больше всего россиянам удалось сэкономить на газе - траты на него упали на 8%. Чек за электроэнергию снизился на 4%, а на квартплату - на 3%. Единственной категорией, где зафиксирован рост, стал чек за тепловодоснабжение, траты на которое подросли за прошлый месяц на 3%.
При этом в годовом выражении падение расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги выглядит более существенно: средний чек упал на 13%. Наибольшее снижение показали траты на тепловодоснабжение - они упали на 33%, а чек за квартплату снизился на 15%. Однако расходы россиян на газ подскочили сразу на 20%, а увеличение трат на электроэнергию составило 4%.
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в мае сообщил РИА Новости, что направил в правительство предложение заморозить в текущем году тарифы на газ и электроэнергию для населения, отметив, что в условиях экономических сложностей из-за пандемии коронавируса у многих россиян снизились доходы.
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ЖКХ"ФК Открытие"Экономика
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