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2020-06-09T07:02
https://ria.ru/20200609/1572660466.html
Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
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РИА Новости

Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей

07:02 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Хабаровска
Панорама Хабаровска
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Панорама Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 июн – РИА Новости. Теплоснабжающие организации Хабаровского края к началу лета задолжали за поставленный природный газ 640 миллионов рублей, что втрое больше, чем предполагалось по графику погашения долгов, сообщает "Газпром газораспределение Дальний Восток" во вторник.
"По состоянию на 1 июня 2020 года, задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Хабаровского края перед поставщиком природного газа АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" составляет порядка 640 миллионов рублей, из которых почти 95% являются просроченной задолженностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что график поэтапного погашения задолженности был подписан в декабре прошлого года между представителями ООО "Газпром межрегионгаз" и властями Хабаровского края. Согласно этому документу, к началу отопительного сезона 2020-2021 годов просроченные долги ТСО муниципальных районов должны были погасить.
"Вместе с тем фактическая задолженность теплоснабжающих организаций Хабаровского края на начало лета превышает запланированную графиком более, чем в три раза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что факты неполной оплаты предприятиями малой энергетики поставок газа регулярно отмечаются в Солнечном, Ульчском, Николаевском и Амурском районах. Нарушение платежной дисциплины может негативно отразиться на подготовке объектов газораспределения к следующему отопительному сезону.
АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" входит в Группу "Газпром межрегионгаз", является специализированной газораспределительной организацией и занимается вопросами газификации ДФО. Компания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тысяч квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей Хабаровского края, обслуживает более 1000 километров распределительных газопроводов в ДФО, в том числе более 420 километров межпоселковых газопроводов.
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