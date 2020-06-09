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2020-06-09T06:42
https://ria.ru/20200609/1572660214.html
Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
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РИА Новости

Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"

06:42 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПустой офис
Пустой офис
© РИА Новости / Максим Блинов
Пустой офис. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Крупнейшие российские банки пока не торопятся возвращать сотрудников в офисы и планируют продолжать работать в удаленном режиме, следует из опроса крупнейших кредитных организаций.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.
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В Промсвязьбанке отметили, что возврат к прежнему режиму работы будет происходить постепенно. "Мы рассчитываем, что в июне большинство сотрудников, чье присутствие в офисе не требуется, продолжат работать дистанционно. Для этого у нас налажены все процессы. Однако в случае производственной необходимости руководители структурных подразделений смогут принимать решение о выходе сотрудников на работу",- прокомментировали в ПСБ.
Московский кредитный банк также пока оставляет сотрудников, которые могут выполнять свою работу в удаленном режиме, работать из дома. В Альфа-банке напомнили, что продлили удаленный режим работы сотрудников центрального офиса до конца года.
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Головной офис и контактный центр Райффайзенбанка продолжают работу в удалённом формате, рассказали в кредитной организации. "Удалённая работа никак не отразилась на нашей продуктивности или бизнес-процессах, поэтому пока мы придерживаемся такого формата и рассматриваем различные сценарии организации работы в будущем", - заверили в банке.
Единственным банком, который уже начал возвращать сотрудников, является Сбербанк, однако в кредитной организации подчеркнули, что делают это постепенно с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. При этом в первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сбербанк РоссииПромсвязьбанкСергей СобянинМоскваАльфа-банкНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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