КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

СЕУЛ, 9 июн - РИА Новости. Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея

По его словам, южнокорейские военные сегодня с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но на них никто не ответил. Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.

В опубликованном сегодня с утра сообщении ЦТАК власти КНДР заявили о принятии мер по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. По данным агентства, 8 июня на общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

КНДР ещё 5 июня заявила о намерении приостановить работу совместного офиса связи Севера и Юга в ответ на запуск организацией северокорейских перебежчиков шаров с листовками, критикующими высшее руководство страны. Накануне представителям южнокорейского министерства объединения, курирующего весь спектр отношений с КНДР, не удалось с утра связаться со своими коллегами в Пхеньяне , однако вечером телефонный звонок состоялся. Сегодня на утренний звонок также никто не ответил, при этом никаких предварительных уведомлений о прекращении работы линий южнокорейская сторона не получала.

"Межкорейские линии связи являются базовым средством общения, их работу необходимо сохранить в соответствии с договорённостями Юга и Севера… (Наше) правительство будет, придерживаясь межкорейских договорённостей, прикладывать усилия для достижения мира и процветания на Корейском полуострове", - заявил в этой связи журналистам представитель министерства объединения.

Официальный представитель минобороны в ходе утреннего брифинга сообщила, что военные будут внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости принимать соответствующие меры. В администрации президента, по данным Рёнхап, пока что анализируют решение КНДР и воздерживаются от официальных комментариев. Однако заседание постоянных членов южнокорейского совета безопасности было решено не созывать.

Обычно военные Севера и Юга регулярно созваниваются дважды в день в 9.00 и 16.00 для проверки связи. По линии, проложенной вдоль западного побережья Корейского полуострова, также передаются уведомления о намерении провести телефонные переговоры для разрешения конфликтных ситуаций. Так, она задействовалась для обсуждения стрельбы береговой артиллерии на острове Чханниндо в ноябре прошлого года и в связи с обстрелом южнокорейского караульного постав в мае этого года.

О возобновлении работы военных линий связи стороны договорились по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме в апреле 2018 года. К июлю удалось восстановить работу западной линии, связь по которой была прекращена вместе с приостановкой работы Кэсонского промышленного комплекса в феврале 2016 года. Спустя месяц была запущена и восточная линия, пострадавшая в ходе пожаров в ноябре 2011 года.

На встрече лидеров Севера и Юга в 2018 году было также принято решение об открытии на территории межкорейского промышленного комплекса в Кэсоне совместного офиса связи для проведения регулярных встреч на рабочем уровне. Он начал работу в сентябре того же года, однако из-за начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года по предложению северокорейской стороны перешёл на формат телефонных консультаций и обмена факсами. Сеансы связи проводятся дважды в день, в 9 утра и 17 вечера.