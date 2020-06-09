КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

СЕУЛ, 9 июн - РИА Новости. Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
По его словам, южнокорейские военные сегодня с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но на них никто не ответил. Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.
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В опубликованном сегодня с утра сообщении ЦТАК власти КНДР заявили о принятии мер по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. По данным агентства, 8 июня на общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.
КНДР ещё 5 июня заявила о намерении приостановить работу совместного офиса связи Севера и Юга в ответ на запуск организацией северокорейских перебежчиков шаров с листовками, критикующими высшее руководство страны. Накануне представителям южнокорейского министерства объединения, курирующего весь спектр отношений с КНДР, не удалось с утра связаться со своими коллегами в Пхеньяне, однако вечером телефонный звонок состоялся. Сегодня на утренний звонок также никто не ответил, при этом никаких предварительных уведомлений о прекращении работы линий южнокорейская сторона не получала.
"Межкорейские линии связи являются базовым средством общения, их работу необходимо сохранить в соответствии с договорённостями Юга и Севера… (Наше) правительство будет, придерживаясь межкорейских договорённостей, прикладывать усилия для достижения мира и процветания на Корейском полуострове", - заявил в этой связи журналистам представитель министерства объединения.
Официальный представитель минобороны в ходе утреннего брифинга сообщила, что военные будут внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости принимать соответствующие меры. В администрации президента, по данным Рёнхап, пока что анализируют решение КНДР и воздерживаются от официальных комментариев. Однако заседание постоянных членов южнокорейского совета безопасности было решено не созывать.
Обычно военные Севера и Юга регулярно созваниваются дважды в день в 9.00 и 16.00 для проверки связи. По линии, проложенной вдоль западного побережья Корейского полуострова, также передаются уведомления о намерении провести телефонные переговоры для разрешения конфликтных ситуаций. Так, она задействовалась для обсуждения стрельбы береговой артиллерии на острове Чханниндо в ноябре прошлого года и в связи с обстрелом южнокорейского караульного постав в мае этого года.
О возобновлении работы военных линий связи стороны договорились по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме в апреле 2018 года. К июлю удалось восстановить работу западной линии, связь по которой была прекращена вместе с приостановкой работы Кэсонского промышленного комплекса в феврале 2016 года. Спустя месяц была запущена и восточная линия, пострадавшая в ходе пожаров в ноябре 2011 года.
На встрече лидеров Севера и Юга в 2018 году было также принято решение об открытии на территории межкорейского промышленного комплекса в Кэсоне совместного офиса связи для проведения регулярных встреч на рабочем уровне. Он начал работу в сентябре того же года, однако из-за начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года по предложению северокорейской стороны перешёл на формат телефонных консультаций и обмена факсами. Сеансы связи проводятся дважды в день, в 9 утра и 17 вечера.
За неделю до проведения первого саммита в 2018 году также впервые была установлена прямая линия связи между штаб-квартирой ЦК ТПК и резиденцией южнокорейского президента "Чхонвадэ". Однако об использовании этого канала лидерами двух стран ни разу не сообщалось.