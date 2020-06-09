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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T06:31
https://ria.ru/20200609/1572660113.html
В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19

06:31 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Количество больных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 79, с начала пандемии зафиксировано 1956 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 09.06.2020 зарегистрировано 1956 (+79) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1077", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с начала пандемии из больницы выписано 1154 человека, 11 умерло. В данный момент лечение проходят 498 пациентов, в том числе 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В реанимации находится 15 человек, в том числе четверо на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
06:27Распространение нового коронавируса
В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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