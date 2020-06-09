В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Количество больных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 79, с начала пандемии зафиксировано 1956 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 09.06.2020 зарегистрировано 1956 (+79) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1077", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с начала пандемии из больницы выписано 1154 человека, 11 умерло. В данный момент лечение проходят 498 пациентов, в том числе 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В реанимации находится 15 человек, в том числе четверо на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.