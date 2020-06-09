В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 09.06.2020 зарегистрировано 1956 (+79) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1077", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с начала пандемии из больницы выписано 1154 человека, 11 умерло. В данный момент лечение проходят 498 пациентов, в том числе 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.