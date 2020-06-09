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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T06:27
https://ria.ru/20200609/1572660079.html
В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

В Приморье расширилась география заболевших COVID-19

06:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. География заболевших коронавирусом в Приморье расширилась до 32 муниципальных образований, сообщает правительство региона.
По данным на 5 июня, коронавирус был зафиксирован в 27 районах и городских округах Приморья.
"За прошедшие сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев COVID-19… Темп прироста составил 2,4%. Расширилась география заболевших – COVID-19 зафиксирован уже в 32 муниципальных образованиях Приморья", - говорится в сообщении.
В общей сложности в Приморье зафиксировано 2500 случаев коронавируса. Территориями, где больше всего заболевших, остаются Владивосток (1255 случаев) и Находка (537 случаев). По числу заболевших на 100 тысяч населения лидером остается Находка, где действует особый режим ограничений.
За сутки выздоровели 75 приморцев, с начала эпидемии - 1529 человек. Из находящихся на лечении пациентов 36 человек - в тяжелом состоянии, включая 13 приморцев, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Кроме того, за сутки умерла пациентка - 68-летняя жительница Приморья, которая поступила в госпиталь в тяжелом состоянии. Она была почти сразу переведена на аппарат ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжелой форме. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистого характера. Таким образом, всего в Приморье умерло 24 пациента с коронавирусом.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокНаходкаПриморский крайОбщество
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