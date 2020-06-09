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2020-06-09T06:13
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На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
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РИА Новости

На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами

06:13 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Специалисты обнаружили нефтепродукты в пробах воды, взятых за установленными бонами на реке Амбарная в Норильске, после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.
Об этом она доложила губернатору края Александру Уссу во время его визита в краевой Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды. На его базе группа экспертов ведёт работу по оценке экологических последствий и масштабов загрязнения водных и околоводных объектов в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
"Последующий основной отбор на реке Амбарная был за бонами, чтобы нам понимать, боны пропускают либо нет, своевременно были выставлены либо нет. На определенном промежутке у нас концентрация варьируется от 80 ПДК до 116, соответственно за бонами мы видим достаточно большую концентрацию уже растворенных нефтепродуктов", - сказала Гуменюк.
Она пояснила, что по предварительной оценке, либо боны не являются эффективной мерой "для того чтобы исключить загрязнение водного объекта, либо они были выставлены позже обозначенного срока, то есть позже того, как основное пятно уже прошло".
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Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян рассказал журналистам, что погодные условия осложняют сбор нефтепродуктов на водных объектах, поскольку ветер постоянно перемещает нефтяные пятна.
Гуменюк отметила, что при осмотре левого берега озера Пясино были обнаружены следы нефтепродуктов.
"Посмотрели мы, безусловно, левый берег озера. Мы зашли вглубь до пяти километров. На берегу видны были нефтепродукты. Пробы были отобраны, понимать концентрацию. Дополнительно были отобраны пробы в водном объекте, и по нашим данным там в пределах трех ПДК растворенных нефтепродуктов в озере уже присутствует", - сказала представитель минэкологии края.
Она не исключила дальнейшее попадание нефтепродуктов в воду в районе истока Пясино.
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"Визуальных признаков загрязнения берегов установлено не было. Но тому есть причины - пока там стоит твердый лед. Это ледовые преграды, которые мешают продвижению воды внутри водного объекта. Поэтому есть подозрения, что когда это все будет растаивать, оно, возможно, проникнет", - предположила Гуменюк.
По ее словам, наблюдения за ситуацией будут идти до конца сентября - начала октября.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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