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2020-06-09T06:09
https://ria.ru/20200609/1572659886.html
В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
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РИА Новости

В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе

06:09 09.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииЛиквидация ЧС в ряде районов Красноярского края
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дожди на этой неделе могут затопить низменные участки в шести регионах России, от центральной части страны до Дальнего Востока, прогнозируют во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"С 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.
Аналогичная ситуация может сложиться на реках Бикин и Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края, на реке Шексна в Шекснинском районе Вологодской области, на реке Солоница Нерехтинского района Костромской области. Уровень воды там превышает средние значения более чем на полметра.
Гидрологическая обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада развивается в соответствии с прогнозом. В течение прошлой недели на европейской территории страны выпали осадки, сумма которых близка к месячной норме.
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"Прохождение паводковой волны по реке Волга ожидается в период с 8 по 11 июня. Увеличение среднесуточного притока на 10-12% может привести к подтоплению пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский", - отмечается на сайте ВНИИ ГОЧС.
Сейчас уровень воды в указанных водохранилищах выше нормы на 30 сантиметров.
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