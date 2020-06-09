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Туризм
2020-06-09T06:06
https://ria.ru/20200609/1572659858.html
МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615493_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_a8aadb3471f87b7937509e736b9c1f5b.jpg
РИА Новости

МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону

06:06 09.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить территории пляжей и зон купания в регионах для наибольшего охвата отдыхающих, а также оборудовать дополнительные спасательные посты, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза. Связано это с необходимостью соблюдения отдыхающими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты", - говорится в сообщении.
Кроме того, МЧС России рекомендует гражданам обратить особое внимание на безопасность детей вблизи акваторий, а также предостерегает от отдыха в стихийных местах вблизи водоемов.
"Как показывает статистика, времяпрепровождение на "диких" пляжах сопряжено с опасностями: дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, нет спасательных постов", - говорится в сообщении.
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ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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