МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону

"Предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза. Связано это с необходимостью соблюдения отдыхающими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты", - говорится в сообщении.