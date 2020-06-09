МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить территории пляжей и зон купания в регионах для наибольшего охвата отдыхающих, а также оборудовать дополнительные спасательные посты, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза. Связано это с необходимостью соблюдения отдыхающими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты", - говорится в сообщении.
Кроме того, МЧС России рекомендует гражданам обратить особое внимание на безопасность детей вблизи акваторий, а также предостерегает от отдыха в стихийных местах вблизи водоемов.
"Как показывает статистика, времяпрепровождение на "диких" пляжах сопряжено с опасностями: дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, нет спасательных постов", - говорится в сообщении.
Вчера, 15:12Сказано в эфиреВице-президент РСТ рассказал о новых маршрутах внутреннего туризмаЗапуск новых маршрутов внутреннего туризма, объявленный в правительстве, поможет раскрыться туристической отрасли, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.