У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны

"В лесополосе, где задержанный занимался переработкой выращенных растений,.. обнаружили полог с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю, а также три канистры с наркотическим веществом… Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 10 килограммов являются наркотическим средством – каннабис (марихуана), что квалифицируется как крупный размер. В канистрах обнаружено масло каннабиса (гашишное масло) массой 75 граммов", - говорится в сообщении.