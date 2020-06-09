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2020-06-09T05:58
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У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
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РИА Новости

У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны

05:58 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Полицейские в Приморье изъяли у 21-летнего жителя села Степное свыше 10 килограммов марихуаны и масло каннабиса, которое тот, предположительно, изготавливал из дикорастущей конопли, сообщает краевое УМВД РФ.
По данным полиции, в октябре 2019 года юноша обнаружил в лесу дикорастущую коноплю и собирал ее.
"В лесополосе, где задержанный занимался переработкой выращенных растений,.. обнаружили полог с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю, а также три канистры с наркотическим веществом… Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 10 килограммов являются наркотическим средством – каннабис (марихуана), что квалифицируется как крупный размер. В канистрах обнаружено масло каннабиса (гашишное масло) массой 75 граммов", - говорится в сообщении.
Собирается доказательная база причастности фигуранта к наркопреступлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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УМВД РФПриморский крайПроисшествия
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