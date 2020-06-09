У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны

По данным полиции, в октябре 2019 года юноша обнаружил в лесу дикорастущую коноплю и собирал ее.
"В лесополосе, где задержанный занимался переработкой выращенных растений,.. обнаружили полог с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю, а также три канистры с наркотическим веществом… Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 10 килограммов являются наркотическим средством – каннабис (марихуана), что квалифицируется как крупный размер. В канистрах обнаружено масло каннабиса (гашишное масло) массой 75 граммов", - говорится в сообщении.
Собирается доказательная база причастности фигуранта к наркопреступлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.