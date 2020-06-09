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2020-06-09T07:40
https://ria.ru/20200609/1572659753.html
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
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РИА Новости

Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу

05:55 09.06.2020 (обновлено: 07:40 09.06.2020)
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© AFP 2020 / Agustin PAULLIERУчастник акции протеста и сотрудники полиции в США
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
© AFP 2020 / Agustin PAULLIER
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава полиции города Портленд, штат Орегон, ушла в отставку на фоне беспорядков в городе, передав пост афроамериканцу.

"Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве", — написала шеф полиции Джами Реш в Twitter.

Местный портал Oregonian пишет, что главу полиции критиковали за ее слабое реагирование на беспорядки в городе после смерти Джорджа Флойда. Отмечается, что теперь руководство полицией перейдет афроамериканцу.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Одного из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонСШАВ мире
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