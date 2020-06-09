"Известия": отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с "Известиями".
По его оценке, это связано не только с "желанием отбить упущенную прибыль" из-за эпидемии COVID-19, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ.
"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены", — пояснил Курносов.
При этом, считает эксперт, рынок въездного туризма в Россию в нынешнем году, вероятно, будет нулевым, поскольку для иностранцев границы откроются нескоро, а высокий турсезон приходится на период с мая по сентябрь.
Ранее на заседании совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне вновь смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Однако в Минтрансе отметили, что пока не готовы назвать точную дату возобновления полетов, поскольку сначала требуется наладить передвижение по стране с соблюдением санитарных мер.
Российские границы полностью закрыли 27 марта. Эта мера не распространялась на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой.
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