Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-09T10:13
https://ria.ru/20200609/1572659606.html
"Известия": отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155236/43/1552364338_0:169:3076:1900_1036x0_80_0_0_ac863ede856249572abc01aceb86d27e.jpg
РИА Новости

"Известия": отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

05:41 09.06.2020 (обновлено: 10:13 09.06.2020)
25423
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский курорт
Крымский курорт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский курорт. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с "Известиями".
По его оценке, это связано не только с "желанием отбить упущенную прибыль" из-за эпидемии COVID-19, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ.
"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены", — пояснил Курносов.
При этом, считает эксперт, рынок въездного туризма в Россию в нынешнем году, вероятно, будет нулевым, поскольку для иностранцев границы откроются нескоро, а высокий турсезон приходится на период с мая по сентябрь.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 16:27Акценты
Полеты за границу скоро разрешат всем, но это не точноНе за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу. Слухи о том, как скоро это случится, множатся. Однако власти пока не называют точные даты возобновления международного сообщения.
Ранее на заседании совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне вновь смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Однако в Минтрансе отметили, что пока не готовы назвать точную дату возобновления полетов, поскольку сначала требуется наладить передвижение по стране с соблюдением санитарных мер.
Российские границы полностью закрыли 27 марта. Эта мера не распространялась на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Туристы на набережной реки Сочи
Вчера, 11:17
В России готовятся к открытию туристического сезона
22702660381
Обсудить 156
ТуризмАлександр КурносовРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Общество
Популярные комментарии
Глупые греки снижают стоимость туров и проживания в отелях, чтобы привлечь больше туристов и компенсировать потери. Умные русские, как всегда, знают только один способ - повысить цены, а дальше хоть трава не расти. Большой спрос - повысим цены, чтобы максимально заработать. Низкий спрос - повысим цены, чтобы не оказаться в минусе. Обычный спрос - повысим цены просто так, на всякий случай, потому что везде повышают. В России какая-то особенная экономика, работает только в одну сторону всегда.
9 июня, 07:31
Александр Леонов
2631201201
Но при этом не постеснялись побежать за господдержкой, расталкивая рпц и владельцев торгушек
9 июня, 05:57
ppet.g6
172100204
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Прокуратура Нидерландов отчиталась о ходе следствия по делу MH17
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
Лента новостейМолния