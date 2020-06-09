Город инков Мачу-Пикчу откроется первого июля

Персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будет периодически сдавать тесты на COVID-19. Чтобы посетить руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть маску и соблюдать дистанцию.
Поезда, которые доставляют туристов в близлежащую деревню, должны быть заполнены лишь наполовину, чтобы избежать скопления людей. Пока неясно, как это отразится на турпотоке и ценах, поскольку ранее и так место в поезде надо было заказывать заблаговременно.
Власти Перу ранее пообещали, что с 1 июля и до конца года на Мачу-Пикчу будет предоставлен бесплатный доступ государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства.
Мачу-Пикчу - город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся, действуют ограничения как по времени пребывания, так и по количеству туристов, которые могут посещать город ежедневно.
6 июня, 19:27КультураИспанские музеи открываются для посетителей