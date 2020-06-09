Город инков Мачу-Пикчу откроется первого июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Знаменитый на весь мир город инков Мачу-Пикчу в Знаменитый на весь мир город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов 1 июля, но нужно будет соблюдать новые правила, сообщает радио RPP

Персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будет периодически сдавать тесты на COVID-19 . Чтобы посетить руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть маску и соблюдать дистанцию.

Поезда, которые доставляют туристов в близлежащую деревню, должны быть заполнены лишь наполовину, чтобы избежать скопления людей. Пока неясно, как это отразится на турпотоке и ценах, поскольку ранее и так место в поезде надо было заказывать заблаговременно.

Власти Перу ранее пообещали, что с 1 июля и до конца года на Мачу-Пикчу будет предоставлен бесплатный доступ государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства.