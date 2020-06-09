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Туризм
2020-06-09T05:32
https://ria.ru/20200609/1572659470.html
Город инков Мачу-Пикчу откроется первого июля
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РИА Новости

Город инков Мачу-Пикчу откроется первого июля

05:32 09.06.2020
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© Fotolia / camerisЛама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
© Fotolia / cameris
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Знаменитый на весь мир город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов 1 июля, но нужно будет соблюдать новые правила, сообщает радио RPP.
Персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будет периодически сдавать тесты на COVID-19. Чтобы посетить руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть маску и соблюдать дистанцию.
Поезда, которые доставляют туристов в близлежащую деревню, должны быть заполнены лишь наполовину, чтобы избежать скопления людей. Пока неясно, как это отразится на турпотоке и ценах, поскольку ранее и так место в поезде надо было заказывать заблаговременно.
Власти Перу ранее пообещали, что с 1 июля и до конца года на Мачу-Пикчу будет предоставлен бесплатный доступ государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства.
Мачу-Пикчу - город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся, действуют ограничения как по времени пребывания, так и по количеству туристов, которые могут посещать город ежедневно.
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