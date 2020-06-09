В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей

"По заданию федеральной службы Роспотребнадзора нами совместно с Хабаровским институтом эпидемиологии будет проводиться бесплатное серологическое тестирование крови жителей края на антитела к коронавирусу… Данные будут обрабатываться, мы будем иметь представление, какой иммунитет есть, как у нас болеет или переболело население. Само исследование будет проводиться с 9 июня в течение 10 дней", - сказала Зайцева.