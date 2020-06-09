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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:59
https://ria.ru/20200609/1572659223.html
В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей

04:59 09.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Научные исследования иммунитета к COVID-19 начались во вторник в Хабаровске, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева.
Ранее сообщалось, что первые случаи заболевания инфекцией были зарегистрированы в Хабаровском крае 19 марта. В настоящее время в регионе около 2,6 тысячи случаев COVID-19. Выздоровели 1,3 тысячи человек, 17 пациентов умерли.
"По заданию федеральной службы Роспотребнадзора нами совместно с Хабаровским институтом эпидемиологии будет проводиться бесплатное серологическое тестирование крови жителей края на антитела к коронавирусу… Данные будут обрабатываться, мы будем иметь представление, какой иммунитет есть, как у нас болеет или переболело население. Само исследование будет проводиться с 9 июня в течение 10 дней", - сказала Зайцева.
Она отметила, что тестирование будет проводиться среди жителей всех возрастов, на первых этапах в Хабаровске и ближайших населенных пунктах, затем и в других районах. Для участия в тестировании желающим необходимо заполнить анкету в электронном виде на сайте института эпидемиологии.
Как уточнили в пресс-службе правительства края, для исследования необходимо 3 тысячи добровольцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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