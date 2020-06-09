Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T04:55
https://ria.ru/20200609/1572659161.html
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572094451_0:465:496:744_1036x0_80_0_0_17f6c4880d0a3cb92ce2cfa97cb5d3fd.jpg
РИА Новости

Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда

04:51 09.06.2020 (обновлено: 04:55 09.06.2020)
4587
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Архивное фото
ООН, 9 июн — РИА Новости. Рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о предполагаемых нарушениях в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, сообщила РИА Новости представитель группы Кристина Сондерс.
Письма о предполагаемых нарушениях обычно направляет властям стран спецдокладчик ООН, чтобы правительства разъяснили суть предполагаемых нарушений и направили в ответ информацию о статусе расследования.
Ранее Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда, направил письмо в ООН с просьбой вмешаться в расследование инцидента и вынести рекомендации по системной реформе полиции в США. В письме от 3 июня Рабочей группе ООН по правам лиц африканского происхождения Крамп и семья Флойда просят ООН расследовать обстоятельства смерти погибшего.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на задержанного наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
7 июня, 19:12
СМИ узнали о плохой репутации участка, офицеры которого задержали Флойда
30541337
Обсудить 12
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаООНСШАВ мире
Популярные комментарии
а если бы на месте чёрного был азиат или мексиканец, эффект был бы такой же? Афро хотят какого-то привилегированного отношения к себе?
9 июня, 05:04
ДПДима Поповский
1200002
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
"Доигрались": Жириновский заявил, что в США началась революция
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ узнали о плохой репутации участка, офицеры которого задержали Флойда
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Лента новостейМолния