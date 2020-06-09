Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда

Ранее Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда, направил письмо в ООН с просьбой вмешаться в расследование инцидента и вынести рекомендации по системной реформе полиции в США. В письме от 3 июня Рабочей группе ООН по правам лиц африканского происхождения Крамп и семья Флойда просят ООН расследовать обстоятельства смерти погибшего.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на задержанного наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.