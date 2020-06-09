На Колыме строителей Усть-Среднеканской ГЭС закрыли на карантин

"Там заразились трое COVID-19, они госпитализированы, еще у троих подозревается коронавирус. Мы накануне с санитарными врачами взяли пробы у всех рабочих, сейчас они в лаборатории. Общежития "Усть-СреднеканГЭСстроя" закрыты на карантин. Всего изолированы 137 человек. Предварительно, карантин продлится две недели", - рассказала Кузьменко.