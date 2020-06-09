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2020-06-09T04:45
https://ria.ru/20200609/1572659126.html
На Колыме строителей Усть-Среднеканской ГЭС закрыли на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

На Колыме строителей Усть-Среднеканской ГЭС закрыли на карантин

04:45 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Санитарные врачи закрыли на карантин общежития строителей Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме, у трех из них диагностирован COVID-19, еще у троих подозревают заражение, сообщила РИА Новости во вторник главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заболели 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. На карантин закрыли Дом ребенка в Магадане, там коронавирусом заразились 11 сотрудников. Закрыто хирургическое отделение Магаданской областной больницы, где COVID-19 заболела медсестра. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона.
"Там заразились трое COVID-19, они госпитализированы, еще у троих подозревается коронавирус. Мы накануне с санитарными врачами взяли пробы у всех рабочих, сейчас они в лаборатории. Общежития "Усть-СреднеканГЭСстроя" закрыты на карантин. Всего изолированы 137 человек. Предварительно, карантин продлится две недели", - рассказала Кузьменко.
Усть-Среднеканская ГЭС — строящаяся гидроэлектростанция на реке Колыма, в Среднеканском городском округе Магаданской области. Входит в Колымский каскад ГЭС. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО "РусГидро". Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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