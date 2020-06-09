В Лос-Анджелесе не будут наказывать нарушителей комендантского часа

"Я полностью поддерживаю решение прокурора города Лос-Анджелес не привлекать к ответственности и не требовать наказания для тех, кто нарушал комендантский час или не расходился во время недавних протестов, если эти случаи не включают насилие, вандализм и грабеж", - говорится в сообщении мэра города Эрика Гарсетти в Twitter.