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2020-06-09T04:43
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В Лос-Анджелесе не будут наказывать нарушителей комендантского часа
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РИА Новости

В Лос-Анджелесе не будут наказывать нарушителей комендантского часа

04:43 09.06.2020
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДемонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса заявили, что не будут привлекать к ответственности задержанных в городе нарушителей комендантского часа, который был введен на фоне беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Прокурор города Майк Фойер сообщил в Twitter, что к мирным протестующим будет применяться "некарательный подход".
"Я полностью поддерживаю решение прокурора города Лос-Анджелес не привлекать к ответственности и не требовать наказания для тех, кто нарушал комендантский час или не расходился во время недавних протестов, если эти случаи не включают насилие, вандализм и грабеж", - говорится в сообщении мэра города Эрика Гарсетти в Twitter.
За время протестных акций в городе были задержаны более 2,7 тысячи человек. Комендантский час действовал в Лос-Анджелесе с 30 мая по 4 июня.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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