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2020-06-09T04:37
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В Миннеаполисе предъявили обвинения участнику поджога здания полиции
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РИА Новости

В Миннеаполисе предъявили обвинения участнику поджога здания полиции

04:37 09.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание отделения полиции в Миннеаполисе, сожженное протестующими
Здание отделения полиции в Миннеаполисе, сожженное протестующими
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание отделения полиции в Миннеаполисе, сожженное протестующими
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура предъявила обвинения жителю Миннесоты в связи с поджогом полицейского участка в Миннеаполисе, говорится на сайте министерства юстиции США.
Ранее сообщалось, что протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Участники беспорядков сначала окружили здание, а после того как собравшиеся на крыше полицейские попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, ворвались туда и подожгли его. Стражи порядка были эвакуированы с крыши на вертолете, никто из них пострадал.
"Прокурор США Эрика Макдональд сегодня сообщила о возбуждении федерального уголовного дела против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи, он обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего участка полиции Миннеаполиса", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 3 июня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина в бронежилете с дубинкой и офицерским ремнем пытался попасть в магазин, откуда его уволили. Он рассказал, что украл предметы в третьем полицейском участке. После задержания он признался, что был в этом участке в ночь поджога, в том, что крал собственность из здания и подтолкнул деревянную бочку в огонь. Сообщается, что первые слушания по делу назначены на 9 июня.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Обстановка в Миннеаполисе
Вчера, 11:30
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