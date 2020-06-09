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2020-06-09T04:35
https://ria.ru/20200609/1572659006.html
Российские банки приступили к снижению ставок по ипотеке
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РИА Новости

Российские банки приступили к снижению ставок по ипотеке

04:35 09.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, начали снижать ставки по ипотеке, следует из опроса кредитных организаций РИА Новости.
Альфа-банк снизил на 0,4 процентного пункта ставку на ипотечный кредит для покупки жилья на вторичном рынке и на рефинансирование ипотеки. "Смягчение карантинных мер побуждает многих россиян задуматься о том, как грамотно управлять своими расходами. Рефинансирование ипотеки позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах: снизить сумму переплаты или уменьшить срок кредита", - отметил руководитель департамента ипотечного кредитования банка Артем Иванов.
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Промсвязьбанк снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта почти на все ипотечные программы, в том числе на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Совкомбанк понизил ставки на 0,5 процентного пункта по кредитам на покупку квартиры или апартаментов на вторичном рынке и на 1,5 процентного пункта - на покупку квартиры в новостройке. А вот "Росбанк дом" уменьшил стоимость ипотеки только для новых клиентов - на 0,5 процентного пункта.
Часть банков пока еще не приступила к понижению стоимости ипотечного кредитования, но активно к этому готовятся. Так, "Абсолют банк" в течение ближайших двух-трех недель намерен уменьшить ставку на 0,5 процентного пункта по программам кредитования вторичного рынка. Райффайзенбанк планирует пересматривать стоимость ипотеки уже в ближайшее время. В свою очередь, Московский кредитный банк и "Уралсиб" пока только следят за конъюнктурой на рынке, но оба допускают удешевление ипотеки.
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ВТБ, последний раз снижавший ипотечную ставку еще в феврале, отметил, что "изменения ценовых параметров будут зависеть от макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка". В РНКБ подчеркнули, что снижение стоимости ипотеки будет зависеть от действий участников ипотечного рынка и дальнейшей политики ЦБ. В банках "Возрождение" и "Дом.РФ" не стали анонсировать планы на будущее, но напомнили, что уже снизили ставки еще в мае.
Сбербанк, который также последний раз уменьшал ставки по кредитам на покупку жилья в начале мая, традиционно отказался от комментариев по изменению условий по продуктам до их официального вступления в силу.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
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Набиуллина: ЦБ рассчитывает на развитие ипотеки в России
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ИпотекаВозрождениеСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПромсвязьбанкАльфа-банкСовкомбанкЭкономика
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