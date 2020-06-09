В Праге назвали "важнейшую трудность" Чехии

"Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации. Это подтверждает данное дело. Необходимо иметь в виду, что если бы все дело проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно ... все дело расследовать, мы не были бы в такой ситуации, в которой находимся сейчас", - сказал Овчачек, выступая в понедельник вечером по Radio Z.