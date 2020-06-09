Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Отделение для пациентов с легкой формой коронавируса развернуто во Владивостоке на базе краевого кожно-венерологического диспансера, сообщает правительство региона.
"Оно оснащено всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек", - говорится в сообщении.
Отделение уже приняло более 80 человек, это пациенты с легким течением болезни.
В Приморье госпитали для больных корнавирусом с почти 1400 койками развернуты во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В регионе зафиксировано 2442 случая коронавируса, 23 человека умерли, выздоровели 1444.
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