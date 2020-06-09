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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:23
https://ria.ru/20200609/1572658929.html
Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19

04:23 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Отделение для пациентов с легкой формой коронавируса развернуто во Владивостоке на базе краевого кожно-венерологического диспансера, сообщает правительство региона.
"Оно оснащено всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек", - говорится в сообщении.
Отделение уже приняло более 80 человек, это пациенты с легким течением болезни.
В Приморье госпитали для больных корнавирусом с почти 1400 койками развернуты во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В регионе зафиксировано 2442 случая коронавируса, 23 человека умерли, выздоровели 1444.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач у окна в госпитале COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокНаходкаПриморский крайУссурийскОбщество
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