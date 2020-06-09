В Египте число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

© AP Photo / Nariman El-Mofty Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

КАИР, 9 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Египте превысило 35 тысяч, в понедельник зафиксированы почти 1,4 тысячи случаев инфицирования, сообщил минздрав страны.

"Зафиксированы 1365 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 34 человека", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя ведомства Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир , Гиза, Кальюбия.

По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 35 444 человека, 9375 человек выздоровели, скончались 1271 человек", — сообщил Мугахед.

Министр здравоохранения Хала Зайд заявила в интервью телеканалу Nile, что Египет начал постепенно возвращаться к "обычному ритму жизни". По ее словам, египетские власти предпочли ввести именно частичный, а не полномасштабный карантин, борясь с коронавирусом.

В Египте в связи с коронавирусом продолжает действовать комендантский час — с 20.00 до 5.00 (с 21.00 до 6.00 мск), остаются закрытыми кинотеатры и другие увеселительные заведения, кафе и рестораны работают только в режиме доставки.

С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазины и рынки.

Премьер-министр Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.