Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:39
https://ria.ru/20200609/1572658860.html
В Египте число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египте число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек

04:18 09.06.2020 (обновлено: 04:39 09.06.2020)
298
© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
КАИР, 9 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Египте превысило 35 тысяч, в понедельник зафиксированы почти 1,4 тысячи случаев инфицирования, сообщил минздрав страны.
"Зафиксированы 1365 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 34 человека", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя ведомства Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия.
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
04:06Распространение нового коронавируса
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 35 444 человека, 9375 человек выздоровели, скончались 1271 человек", — сообщил Мугахед.
Министр здравоохранения Хала Зайд заявила в интервью телеканалу Nile, что Египет начал постепенно возвращаться к "обычному ритму жизни". По ее словам, египетские власти предпочли ввести именно частичный, а не полномасштабный карантин, борясь с коронавирусом.
В Египте в связи с коронавирусом продолжает действовать комендантский час — с 20.00 до 5.00 (с 21.00 до 6.00 мск), остаются закрытыми кинотеатры и другие увеселительные заведения, кафе и рестораны работают только в режиме доставки.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Вчера, 06:59Распространение нового коронавируса
В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19
С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазины и рынки.
Премьер-министр Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
200220
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Каир (город)ЕгипетВ мире
Рекомендуем
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Протесты в Токио, Япония
Какой расизм нам не нужен?
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
Мороженое в рожке
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Эрдоган заявил о достижении договоренности с США по Ливии
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Лента новостейМолния