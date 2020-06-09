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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:06
https://ria.ru/20200609/1572658815.html
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775304_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_671d21fbc3b4ea41db93f008c085fa56.jpg
РИА Новости

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек

04:06 09.06.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных заражений новым коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 15 645, подтверждены 679 новых летальных случаев, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Новый формат предоставления статистики на сайте минздрава не дает доступа к данным более ранних дней и общим числам. Накануне сообщалось о 685 427 подтвержденных случаях, таким образом новая сумма - 701 081, за все время скончались 37 991 человек.
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Министерство здравоохранения предупредило, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом.
Крупнейшие национальные СМИ Бразилии ведут собственную совместную статистику по коронавирусу, утверждая, что данные министерства здравоохранения не являются достоверными. Согласно подсчетам СМИ, в стране за сутки зарегистрирован 19 631 случай заражения, погибли 849 человек.
Бразилия занимает по данным ВОЗ и университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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