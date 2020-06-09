В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек

Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия

Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия

МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных заражений новым коронавирусом в Число выявленных заражений новым коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 15 645, подтверждены 679 новых летальных случаев, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Новый формат предоставления статистики на сайте минздрава не дает доступа к данным более ранних дней и общим числам. Накануне сообщалось о 685 427 подтвержденных случаях, таким образом новая сумма - 701 081, за все время скончались 37 991 человек.

Министерство здравоохранения предупредило, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом.

Крупнейшие национальные СМИ Бразилии ведут собственную совместную статистику по коронавирусу, утверждая, что данные министерства здравоохранения не являются достоверными. Согласно подсчетам СМИ, в стране за сутки зарегистрирован 19 631 случай заражения, погибли 849 человек.

Бразилия занимает по данным ВОЗ и университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США Великобритании , по количеству заражений страна находится на втором месте после США.