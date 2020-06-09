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2020-06-09T03:56
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В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке
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РИА Новости

В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке

03:56 09.06.2020
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Авиационный инцидент произошел в понедельник с истребителем пятого поколения F-35A на базе ВВС США Hill в штате Юта, сообщил РИА Новости представитель базы.
"Шасси самолета F-35A Lightning II, приписанного к 388-му истребительному авиакрылу, сломалось сегодня после приземления на взлетно-посадочную полосу после планового тренировочного полета. Пилот покинул самолет и сейчас проходит плановое медицинское обследование", - сказал представитель базы.
По его словам, в связи с этим инцидентом взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта. Самолеты с авиабазы Hill, находившиеся в полете в момент инцидента, были перенаправлены в другие аэропорты. Дополнительные тренировочные полеты приостановлены до тех пор, пока взлетно-посадочная полоса вновь не откроется.
Это уже второй инцидент с самолетами ВВС США в понедельник, о котором стало известно. Ранее в Ираке на авиабазе Таджи при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы военно-транспортный самолет C-130, пострадали четыре человека.
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