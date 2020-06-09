В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке

"Шасси самолета F-35A Lightning II, приписанного к 388-му истребительному авиакрылу, сломалось сегодня после приземления на взлетно-посадочную полосу после планового тренировочного полета. Пилот покинул самолет и сейчас проходит плановое медицинское обследование", - сказал представитель базы.

По его словам, в связи с этим инцидентом взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта. Самолеты с авиабазы Hill, находившиеся в полете в момент инцидента, были перенаправлены в другие аэропорты. Дополнительные тренировочные полеты приостановлены до тех пор, пока взлетно-посадочная полоса вновь не откроется.