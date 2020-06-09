Ученые составили рекомендации по ликвидации последствий ЧП Норильске

На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз

На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз

Отмечается, что вся необходимая информация по этому вопросу отражена в подготовленных институтом рекомендациях. В них содержится перечень нормативно-правовых документов, которые должны применяться при организации работы по локализации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

"Ученые института проанализировали, обобщили и систематизировали сведения о технических средствах и технологиях, применяемых при ликвидации таких аварий. Материал содержит данные об их использовании с учетом особенностей возможных чрезвычайных ситуаций. Также подготовлены методики расчета масштабов и последствий ЧС, способы анализа трансформации нефтепродуктов в природных средах и проведения мониторинга окружающей среды", - подчеркивается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.