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Ученые составили рекомендации по ликвидации последствий ЧП Норильске
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РИА Новости

Ученые составили рекомендации по ликвидации последствий ЧП Норильске

03:42 09.06.2020 (обновлено: 03:56 09.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) после аварии в Норильске Красноярского края подготовили рекомендации по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
"Основой для этого стали предложения, разработанные для МЧС России Центром поддержки принятия решений института в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Норильске Красноярского края, сложившейся после разлива дизельного топлива", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что вся необходимая информация по этому вопросу отражена в подготовленных институтом рекомендациях. В них содержится перечень нормативно-правовых документов, которые должны применяться при организации работы по локализации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
"Ученые института проанализировали, обобщили и систематизировали сведения о технических средствах и технологиях, применяемых при ликвидации таких аварий. Материал содержит данные об их использовании с учетом особенностей возможных чрезвычайных ситуаций. Также подготовлены методики расчета масштабов и последствий ЧС, способы анализа трансформации нефтепродуктов в природных средах и проведения мониторинга окружающей среды", - подчеркивается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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