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Пострадавшего в ДТП с Ефремовым доставили в НИИ Склифосовского
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РИА Новости

Пострадавшего в ДТП с Ефремовым доставили в НИИ Склифосовского

03:26 09.06.2020 (обновлено: 03:44 09.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве доставили в НИИ Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой, актер Михаил Ефремов не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.
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Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.
"В результате пострадал водитель автомобиля Lada, произведена деблокация, госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В другом автомобиле актер Михаил Ефремов не пострадал", — сказал собеседник агентства.
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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