Пострадавшего в ДТП с Ефремовым доставили в НИИ Склифосовского

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве доставили в НИИ Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой, актер Михаил Ефремов не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.

Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.

"В результате пострадал водитель автомобиля Lada, произведена деблокация, госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В другом автомобиле актер Михаил Ефремов не пострадал", — сказал собеседник агентства.