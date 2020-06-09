Йеменский премьер осудил убийство стрингера Ruptly

ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид осудил убийство стрингера видеоагентства Ruptly и агентства Франс-пресс (AFP).
Известного на юге Йемена независимого журналиста Набиля аль-Каити, который сотрудничал со многими крупными агентствами, расстреляли в Адене неизвестные возле его дома в минувший вторник. На его похороны в пятницу собрались тысячи людей.
"Свобода выражения и журналистская деятельность являются краеугольным камнем любой демократической страны и основой гарантии справедливости и свободы, и сведение небольших счетов охотой за журналистами, от коварного убийства журналиста Набиля аль-Каити до вопиющих угроз журналисту Фатхи бен Лазраку, неприемлемо. Защита свободы журналистики — защита свободы нас всех", — написал премьер в понедельник в твиттере.
Известный йеменский журналист, главный редактор холдинга и газеты "Аден аль-гад" Фатхи бен Лазрак заявлял, что один из руководителей правящего на юге страны сепаратистского Переходного совета Южного Йемена угрожал лишить его жизни.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян также сообщила, что стрингера телеканала RT на арабском Салаха Аль Аклю угрожают убить в Йемене.
Ситуация в Южном Йемене
В августе прошлого года после вооруженного мятежа сторонники отделения Южного Йемена из Переходного совета захватили госучреждения и позиции военных международно признанного правительства Йемена в столице Южного Йемена Адене и других южных провинциях страны.
Переговоры между сепаратистами и правительством под эгидой Саудовской Аравии и ОАЭ привели к подписанию Эр-Риядского соглашения о разделении властных полномочий между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и Переходного совета, передаче контроля за захваченными силовыми структурами обратно правительству. Однако договоренность так и не была выполнена. Переходный совет по сути стал властной структурой на территории Южного Йемена, а правительству приходится находиться в Эр-Рияде.