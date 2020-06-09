Йеменский премьер осудил убийство стрингера Ruptly

"Свобода выражения и журналистская деятельность являются краеугольным камнем любой демократической страны и основой гарантии справедливости и свободы, и сведение небольших счетов охотой за журналистами, от коварного убийства журналиста Набиля аль-Каити до вопиющих угроз журналисту Фатхи бен Лазраку, неприемлемо. Защита свободы журналистики — защита свободы нас всех", — написал премьер в понедельник в твиттере.