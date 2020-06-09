"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП в центре Москвы с его участием.
В сториз своего инстаграма Ефремова раскритиковала отца за то, что тот ездил пьяным за рулем.
"Не маленький, сам разберется. <…> Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу", — написала она в ответ на вопрос, почему она "сидит дома, когда ее отец в беде".
Ефремова также добавила, что готова "носить передачки" в тюрьму, если актера посадят.
Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ходе инцидента пострадал водитель отечественной машины, его госпитализировали.
Ефремова задержали и отправили на медицинскую экспертизу, которая показала наличие алкоголя в его крови.