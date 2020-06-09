Эксперт рассказал, как понять, что ваш аккаунт взломан

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Непонятные счета и покупки, появление незнакомых друзей и приложений — верные признаки того, что ваш аккаунт в электронной почте, соцсетях или на сайте взломан, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.
"Основные признаки того, что аккаунт взломан, вот уже несколько лет остаются одинаковыми для любых электронных устройств — компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц. Если есть подозрительные счета или неизвестные покупки на любую сумму, то требуется полная проверка и "лечение" устройства", — советует он.
Вторым признаком будет проверка привычных счетов и рапортов от приложений банков, ЖКХ, которые ежемесячно требуют оплаты. Если такие счета не приходят или приходят не все, то личные кабинеты, возможно, уже сменили хозяина.
Третий признак — незнакомые друзья в аккаунте, которых не добавляли.
И самый очевидный признак — это смена пароля от аккаунта.