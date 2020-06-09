Эксперт рассказал, как понять, что ваш аккаунт взломан

"Основные признаки того, что аккаунт взломан, вот уже несколько лет остаются одинаковыми для любых электронных устройств — компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц. Если есть подозрительные счета или неизвестные покупки на любую сумму, то требуется полная проверка и "лечение" устройства", — советует он.