НАСА планирует два выхода в открытый космос на 26 июня и 1 июля

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американские астронавты Американские астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен осуществят два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции в конце июня - начале июля, сообщил РИА Новости представитель НАСА.

Ранее в 2020 году уже состоялись три выхода по американской программе.

"Два первых выхода Кэссиди и Бенкена для замены аккумуляторных батарей намечаются на 26 июня и 1 июля", - сказал собеседник агентства.