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2020-06-09T02:37
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НАСА планирует два выхода в открытый космос на 26 июня и 1 июля
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РИА Новости

НАСА планирует два выхода в открытый космос на 26 июня и 1 июля

02:37 09.06.2020
4037
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американские астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен осуществят два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции в конце июня - начале июля, сообщил РИА Новости представитель НАСА.
Ранее в 2020 году уже состоялись три выхода по американской программе.
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"Два первых выхода Кэссиди и Бенкена для замены аккумуляторных батарей намечаются на 26 июня и 1 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следовало, что на замену батарей потребуются четыре выхода. Шесть новых аккумуляторных батарей для системы электропитания американского сегмента МКС привез японский грузовой корабль HTV-9 в конце мая.
Сейчас на МКС помимо Кэссиди и Бенкена совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Дуглас Херли.
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